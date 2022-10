Largo ne vise plus que 21 à 23 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Largo affiche un chiffre d'affaires semestriel de 9,3 ME, soit une augmentation de 49% par rapport au 30 juin 2021.

Largo enregistre un EBITDA de -2,3 MEUR contre -1,5 MEUR au 30 juin 2021. "Cette variation s'explique par l'augmentation de la masse salariale pour structurer les équipes et optimiser le pilotage de l'activité (Système d'information), accroître la capacité de production et soutenir le développement futur de Largo", explique la société.

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2022 s'établit à -2,6 ME. Cette perte opérationnelle résulte de l'évolution de l'EBITDA et de la hausse des dotations aux amortissements -0,3 ME. Au total et après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 MEUR, le résultat net s'élève à -2,8 ME.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du troisième trimestre 2022 s'établit à 4 ME et est en recul de -25% par rapport au T3 2021. L'activité sur le canal " Grande Distribution " en France a été largement ralentie sur le 3ème trimestre en raison de niveaux de stocks élevés en produits neufs, ce qui explique le décalage des commandes sur le 4ème trimestre.

"Toutefois, la dynamique commerciale des neuf premiers mois de l'année 2022 reste solide avec +14,7% de croissance comparée à la même période en 2021, bénéficiant d'un prix de vente moyen en progression", rassure Largo.

Avec 2/3 des commandes du 4ème trimestre 2022 déjà enregistrées, Largo prévoit une croissance de ses ventes de plus de 40% par rapport au T4 2021. Malgré ce fort rebond, Largo ajuste son objectif de chiffre d'affaires annuel entre 21 et 23 ME (contre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 MEUR).Par conséquent et à la suite de la structuration plus rapide qu'anticipée au moment de son introduction en bourse, Largo décale l'atteinte d'un EBITDA positif d'un an, à 2023.

En revanche, Largo confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à horizon 2025, à savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 70 ME et une marge d'EBITDA supérieure à 7%.