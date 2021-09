Largo mise sur un nouveau site e-commerce

(Boursier.com) — Largo lance le site e-commerce Largo.fr, anciennement Rilaxmobile.fr, "qui a pour vocation de démontrer que l'IT reconditionné 100% Made in France représente une alternative plus économique et plus responsable pour le grand public que des produits neufs". Un large catalogue de produits (smartphones, tablettes, ordinateurs et accessoires) reconditionnés dans l'usine de Sainte-Luce-Sur-Loire de Largo seront désormais commercialisés sur Largo.fr.

Largo.fr servira la stratégie de croissance BtoC de Largo sur le marché français - pour rappel, l'entreprise a pour ambition de faire croître son chiffre d'affaires de 10 à 70 millions d'euros à horizon 2025 - tout en conservant sa mission initiale : accompagner l'évolution des comportements d'achat des citoyens et des entreprises en faveur de l'économie circulaire.