Largo : mise sur le développement de son offre B2B

(Boursier.com) — En un peu plus de deux ans, Largo Business, la division Largo Business de Largo qui s'adresse au marché B2B, a réalisé plus de 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, fournissant plus de 24 000 produits reconditionnés à 210 organisations dont une quarantaine de collectivités.

Largo a récemment enrichi son portefeuille clients grâce à la signature de partenariats avec des entreprises comme IKKS, Lhyfe, Vorwerk, Cat-Amania, la Coopérative U ou encore la Mie Câline.

Ce canal s'est également développé grâce à des partenariats avec des revendeurs nationaux. Largo s'attend à ce que le développement de cette activité s'intensifie au cours des prochains mois. Largo se rapprochera notamment fortement des revendeurs nationaux pour toucher plus rapidement et facilement des entreprises.