Largo : les analystes ajustent le curseur après les comptes

(Boursier.com) — Largo monte de 2,6% à 1,57 euros ce jeudi, alors que le groupe a vu son chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2023 atteindre 8,5 ME, en repli de -8%. Au cours du premier semestre 2023, Largo a commercialisé des produits achetés avant l'année 2023 pour un niveau de chiffre d'affaires de 3,7 ME. Ces opérations ont été réalisées avec un plus faible taux de marge.

Largo a enregistré un EBITDA de -2,6 ME au cours du 1er semestre 2023 qui intègre la reprise des provisions sur stock constatées en 2022 sur les produits vendus.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2023 s'est établi à -3,1 ME. Au total et après prise en compte d'un résultat financier et du crédit d'impôt recherche, le résultat net s'élève à -3 ME.

Au 30 juin 2023, la trésorerie de Largo s'élevait à 5,5 ME, contre 6 ME au 31 décembre 2022. Cette maîtrise s'explique par la baisse du besoin en fonds de roulement liée à la commercialisation des stocks détenus au 31/12/2022 et à la mise en place de la nouvelle stratégie.

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du troisième trimestre 2023 est ressorti en augmentation de 40% par rapport au T3 2022 et s'établit à 5,6 ME. Cette forte dynamique commerciale permet à Largo d'afficher une croissance de ses revenus de +6% au 30/09/2023.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie de Largo s'élève à 4,2 ME. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de développement de la Société et s'explique par la saisonnalité de son activité.

Largo se dit confiant dans l'atteinte de son objectif d'une progression du chiffre d'affaires annuel de 10% par rapport à 2022.

"Malgré des pertes supérieures à nos attentes, la bonne maîtrise du cash et la rentabilité de la nouvelle stratégie nous rassurent sur le bon déroulement et la viabilité du nouveau modèle du groupe en amont d'une forte accélération de la croissance (ramp-up avec l'opérateur télécom français)" commente Portzamparc. "En première approche (réunion ce soir 18h) nous confirmons notre opinion 'Renforcer' mais abaissons notre objectif de 3,7 à 3,3 euros" conclut l'analyste.

De son côté, TP ICAP Midcap a abaissé sa cible de 6 à 5,5 euros tout en restant à l'achat.