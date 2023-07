Largo : le titre s'envole, un analyste y croit

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Largo s'envole de 26% à 1,72 euro en matinée. Un flux acheteur à relier à une note de TP ICAP Midcap qui a initié le suivi du titre avec un avis 'achat' et 3,2 euros dans le viseur. Créée en 2016, et cotée depuis 2021 (24,1 ME levés au cours de 13,35 euros par action, dont près de 3 ME de cession des actionnaires historiques), la société bénéficie du dynamisme du secteur de la seconde main porté, côté offre comme côté demande, par des considérations économiques et / ou écologiques, que ce soit pour des particuliers, des entreprises ou les pouvoirs publics. Après la résilience enregistrée pendant la période Covid (CA à près de +11% en 2020), la croissance s'est nettement accélérée en 2021 (+71%) grâce notamment au succès de la diversification en matière de sourcing de produits et de modes de distribution, détaille l'analyste.

Malgré cette forte croissance, du fait d'effets mix défavorables, les résultats ont été sous pression, conduisant les dirigeants à réorienter leur stratégie fin 2022 : croissance davantage dirigée vers les circuits courts en matière de sourcing et de distribution pour permettre un redressement des marges.

Avec une baisse de près de 90% du titre par rapport au cours d'introduction, le broker juge cette correction excessive. La capitalisation boursière ressort en effet à 5 ME pour une situation de cash net à près de 1,7 ME à fin 2022, soit une valeur d'entreprise de l'ordre de 3 ME, ce qui constitue, selon lui, un point bas. Une fois passée la publication du CA semestrielle prévue pour le 20 juillet (activité encore sous pression sur le T2), les investisseurs devraient être rassurés par la publication des résultats semestriels (et du CA T3) le 19 octobre prochain qui devraient traduire les premiers effets bénéfiques de la nouvelle stratégie de croissance maîtrisée au profit des marges...