Largo : la neutralité carbone avant tout

(Boursier.com) — Largo recule de 0,4% à 7,17 euros ce lundi, alors que depuis le début février, l'offre 'Largo Business' accompagne la société Doctolib dans son objectif de s'approcher le plus possible de la neutralité carbone en lui fournissant, en France, en Allemagne et en Italie, des appareils (smartphones Samsung, iPhone, tablettes et iPad) reconditionnés dans son atelier de Sainte-Luce-sur-Loire. Depuis le début de cette collaboration, Largo a fourni à Doctolib un certificat écologique lui permettant de valoriser son impact positif sur l'environnement. "Via ce partenariat Doctolib a ainsi déjà évité l'émission de 4,8 Teq CO2, la consommation de 3.800 m3 équivalent d'eau, l'extraction de 15 tonnes de matières premières et la production de 10kg de déchets d'équipements électriques et électroniques" commente Portzamparc qui estime que "ce partenariat constitue une nouvelle référence majeure pour l'offre 'B2B' Largo Business qui, pour rappel, a été développée il y a un peu plus d'un an" conclut l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 14,70 euros.