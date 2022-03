Largo : l'offre auprès des opérateurs télécoms a atteint 10.000 appareils

(Boursier.com) — Largo a vendu plus de 10 000 appareils reconditionnés auprès des opérateurs télécoms, soit un chiffre d'affaires de plus de 2,6 ME, moins d'un an après le lancement de son offre.

Dans une démarche partenariale, Largo permet aux opérateurs télécoms d'élargir leur offre catalogue et de proposer à leurs clients des Smartphones reconditionnés haut de gamme et performants, 30 à 50% moins cher que le neuf. Largo accompagne ainsi les opérateurs dans le développement de leur offre de téléphonie éco-responsable afin de matérialiser concrètement leur politique RSE. "Grâce à ce partenariat, ces derniers placent l'économie circulaire au sein de leurs points de vente, répondant ainsi aux souhaits des clients, de plus en plus désireux de limiter leur empreinte environnementale", explique Largo.

Lancée il y a moins d'un an, l'offre à destination des opérateurs télécoms a permis à la Société de réaliser un chiffre d'affaires de 2,6 ME, dont plus de 50 % provient du Groupe Digicel, l'un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe. Ce canal de ventes vient compléter l'offre de Largo, qui est également composée des quatre business unit suivantes : Grande distribution, Places de marché et site internet Largo, B2B et Assurance.