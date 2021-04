Largo : haut de fourchette et 1ère cotation ce vendredi !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Largo , le spécialiste nantais du reconditionnement de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, fait ses premiers pas ce vendredi sur Euronext Growth (ex-Alternext) à partir de 09H00. Son introduction en Bourse lui a permis de lever au moins 22,8 millions d'euros.

Le dossier a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, ce qui a permis de fixer le prix d'introduction de l'action à 13,35 euros, la borne haute de la fourchette indicative, dans le cadre du Placement global et de l'Offre à Prix Ouvert (OPO). La fourchette indicative de prix était de 9,87 à 13,35 euros.

En raison de la forte demande, les ordres passés par les particuliers dans le cadre de la tranche A1 de l'OPO n'ont pu être servis qu'à hauteur de 30,64% (et 0% pour la tranche A2). La demande des investisseurs institutionnels a également été très forte, plus de 3 fois supérieure à l'offre.

Premiers bénéfices attendus en 2022 (EBITDA)

La société a pu lever 22,8 millions d'euros, pouvant être portés à 25,9 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (une hypothèse probable). L'augmentation de capital est de 20,2 ME, après exercice intégral de la clause d'extension, a précisé Largo dans un communiqué publié mercredi soir.

Créé en 2016, Largo affiche son ambition d'être l'acteur de référence du reconditionnement responsable en France. Depuis sa création, la société a déjà reconditionné plus de 140.000 smartphones.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires de près 10,3 ME en 2020, pour une perte d'EBITDA de 1,7 ME. L'Ebitda est une mesure du bénéfice d'une société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Largo a pour objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2022, et vise en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME avec une marge d'EBITDA de 7%.