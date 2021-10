Largo grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Largo grimpe de près de 4% à 9,20 euros, alors que le chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2021 s'est établi à 6,2 millions d'euros, soit une augmentation de +63% par rapport au 30 juin 2020. La croissance du chiffre d'affaires provient majoritairement des bonnes performances réalisées sur les ventes Retail, Opérateurs et B2B qui représentent 76% du chiffre d'affaires semestriel.

La marge brute progresse de 54% et s'élève à 757 kE. La marge brute après reconditionnement augmente sensiblement à 176 kE (+151%). Avec un coût unitaire de production abaissé suite à l'optimisation du process industriel, le taux de marge brute après reconditionnement s'améliore à 2,8% (1,8% au 1er semestre 2020).

L'Ebitda s'élève à -1,5 ME et le résultat d'exploitation à -1,9 ME (Respectivement -0,9 ME et -1,2 ME au 30 juin 2020). Cette perte d'exploitation est liée à la progression de la masse salariale (hors production) du fait de la structuration des équipes pour soutenir le développement futur.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 ME, le résultat net s'établit à -2,2 ME.

Au 30 juin 2021, la trésorerie de Largo s'établit à 13,8 ME. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société. "Nous confirmons notre scénario de CA, mais abaissons nos attentes de rentabilité à court terme, ainsi que notre TP de 16 à 15,1 euros" commente Portzamparc pour qui cette publication confirme malgré tout que Largo "peut assurer un important niveau de croissance sur son canal de distribution et ses clients historiques. Les nouveaux leviers de croissance (opérateurs, B2C, B2B etc.) contribuent marginalement à la performance 2021 et semblent loin d'avoir dévoilé tout leur potentiel" conclut l'analyste.