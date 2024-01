Largo : et maintenant ?

(Boursier.com) — Largo revient à 2,21 euros (-4,7%) ce jeudi, alors que le groupe a généré un chiffre d'affaires 2023 de 21,2 ME. La société, qui publiera ses comptes le 23 avril prochain évoque la "validation du modèle économique et de la stratégie axée sur l'amélioration de la rentabilité" et l'augmentation des marges au cours du S2 2023.

Largo indique aussi que le début d'exercice 2024 est "prometteur", porté par la réussite de l'implémentation du nouveau modèle économique avec un très bon niveau d'activité sur le début d'année. L'objectif de croissance des ventes au T1 2024 est de +60%.

Largo ne prévoit pas de faire appel au marché compte tenu de sa position de trésorerie au 31 décembre 2023.

Portzamparc souligne une fin d'année "un peu plus faible que prévu" mais reste offensif pour 2024 avec un scénario plus offensif (+65% de CA avec le digital et le ramp up Orange). Le breakeven Ebitda est à portée de main dès 2024, selon l'analyste qui ajuste son cours cible de 3,3 à 3,6 euros avec un avis à "renforcer".