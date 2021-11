(Boursier.com) — Largo monte de 0,7% à 8,33 euros ce jeudi, alors que le groupe a officiellement franchi fin octobre le cap des 200.000 appareils reconditionnés depuis sa création en 2016. "Le franchissement symbolique et historique du reconditionnement de notre 200.000è appareil depuis la création de Largo illustre à la fois notre positionnement de pionnier du marché du reconditionné et l'accélération de notre dynamique commerciale cette année. Encouragés par cette très bonne dynamique, nous réaffirmons notre ambition d'atteindre la rentabilité en 2022 et un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME en 2025 tout en faisant progresser notre Ebitda à 7% à cet horizon", commente Christophe Brunot, co-fondateur de Largo.

Largo rappelle que dans ce contexte favorable et afin de soutenir la forte accélération des ventes, la société a entamé un travail d'optimisation de son outil industriel qui dispose désormais d'une capacité de reconditionnement de 13.000 produits par mois. Cette capacité sera étendue à plus de 25.000 d'ici fin 2022. "Largo déroule sa stratégie et est parfaitement en ligne avec la feuille de route présentée lors de l'IPO. Le groupe se paye actuellement 0,9x VE/CA 2022" commente Portzamparc qui vise un cours de 15,10 euros en restant à l'achat sur le dossier.