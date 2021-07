Largo : annonce saluée

Largo : annonce saluée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Largo monte de 1,7% à 8,85 euros ce lundi après l'annonce de la signature de son premier contrat de partenariat à l'international avec le grossiste de Smartphones portugais Bluetooth. Depuis 2004, Bluetooth fournit des Smartphones à des opérateurs télécoms et des magasins spécialisés en informatique sur le marché portugais. Séduit par la qualité des produits, le service après-vente et la garantie offerts par Largo, Bluetooth va proposer pour la première fois des produits reconditionnés à ses clients.

Largo permettra ainsi à Bluetooth de répondre à une demande grandissante du marché portugais pour les produits reconditionnés qui sont à la fois plus économiques et plus écologiques qu'un produit neuf.

"Après la signature du contrat avec Digicel, ce partenariat souligne la qualité de l'offre du groupe et offre des perspectives particulièrement prometteuses à l'international où Largo n'était pas encore présent" commente Portzamparc qui vise un cours de 16 euros en restant à l'achat sur le dossier.