Largo annonce la signature d'un partenariat avec Conforama

Largo , acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce la signature d'un partenariat avec Conforama, distributeur multi spécialiste et acteur majeur de l'équipement, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.

Séduit par la transparence et convaincu par la qualité du process industriel et la fiabilité du service après-vente de Largo, Conforama a choisi de distribuer les Smartphones reconditionnés de l'entreprise nantaise dans ses 175 enseignes de l'hexagone, ainsi que sur son site Internet conforama.fr qui a compté 185 millions de visiteurs en 2021.

Acteur économique ancré au plus près des territoires depuis 55 ans, Conforama s'engage à réduire l'impact de ses activités sur le climat, la biodiversité et à rendre accessible des produits et des services responsables et durables pour tous. Par l'intermédiaire de ce partenariat avec Largo, le distributeur matérialise ses engagements et fait évoluer son activité vers un modèle circulaire qui promeut une consommation raisonnable et responsable.

Dans le cadre de ce partenariat, Largo met à disposition de Conforama un ensemble de supports (flyers, x-banner et présentoir premium en aluminium) pour mettre en avant ses produits reconditionnés 100% Made in France dans les enseignes et pouvoir éduquer ses clients qui sont de plus en plus nombreux à être séduits par les produits éco-responsables.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : "Nous sommes fiers d'annoncer la signature de ce partenariat avec un acteur emblématique de la distribution tel que Conforama. Ce contrat démontre une nouvelle fois l'attrait pour la qualité de nos produits et la transparence de nos services ; il concrétise notre ambition de convertir de plus en plus de consommateurs aux bienfaits de l'économie circulaire."

Prochaine communication financière : chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022 avant ouverture de la bourse.