Largo annonce l'obtention du Label RecQ récompensant la qualité de son reconditionnement

(Boursier.com) — Largo , acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce aujourd'hui l'obtention du Label RecQ, Reconditionnement de Qualité, pour l'ensemble de ses produits reconditionnés.

Le Label RecQ est le 1er label européen destiné à garantir la qualité des produits reconditionnés par des professionnels du réemploi. Il repose sur des critères d'évaluation qui doivent être respectés lors des phases de collecte, de reconditionnement et de distribution des produits concernés.

La vérification du respect de ces critères par Largo a été assurée par DEKRA Certification, organisme certificateur indépendant, qui a effectué un audit illustrant la transparence et la qualité du process industriel de reconditionnement du Groupe Nantais.

Valable pour trois années, ce Label permet de :

-Garantir la qualité des produits reconditionnés ;

-S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue en bénéficiant de l'expertise et des contrôles des structures externes en charge de l'audit ;

-Fédérer les acteurs autour d'un consensus sur les bonnes pratiques ;

-Apporter un levier de gain de parts de marché de l'occasion sur le neuf ;

-Sensibiliser sur les problématiques environnementales.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo ont déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer l'obtention du label RecQ qui vient attester la qualité et la transparence de notre processus industriel et récompenser les efforts de l'ensemble de nos collaborateurs. Au fil des années, nous nous sommes attachés à améliorer la totalité de notre chaîne de valeur : de la collecte des produits à la distribution en passant par le reconditionnement. Cette récompense est une étape qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de notre activité et permet de garantir auprès de nos clients particuliers et professionnels de la très grande qualité de nos produits reconditionnés."

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2023 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le 19 octobre 2023 avant ouverture de la bourse.