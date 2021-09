(Boursier.com) — Largo annonce l'obtention du label Lucie 26000 et rejoint la 1ère communauté engagée et responsable de France. Cette distinction matérialise l'engagement de Largo dans une démarche de développement durable qui s'inscrit au coeur de son ADN et dans le respect de tous ses partenaires.

Largo s'est engagé dans une démarche de structuration de ses actions sociétales et environnementales avec la labélisation Lucie, alignée sur la norme internationale ISO 26000, qui fait référence en France en matière de RSE. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'impliquer l'ensemble des salariés de Largo pour que la RSE soit au coeur de son développement.

Un travail collaboratif a ainsi été réalisé avec 31% des collaborateurs, incluant tous les métiers, de la réparation à la logistique, en passant par les achats ou les fonctions marketing, afin de définir les prises d'engagement de l'entreprises sur les 7 thèmes suivants :

-La gouvernance de l'organisation

-Les droits de l'Homme

-Les relations et les conditions de travail

-L'environnement

-Les bonnes pratiques dans les affaires

-Les questions relatives aux consommateurs

-Les communautés et le développement local

"Il était important pour nous, collaborateurs, de pouvoir être impliqués dans cette démarche de labellisation. Nous avons ainsi pu tous ensemble définir ce que devaient être les engagements de Largo en matière de RSE. Savoir que son métier a du sens et que l'on peut avoir un impact positif sur notre environnement est aussi un moteur pour avancer", a commenté Léo, collaborateur au service réparation de Largo.