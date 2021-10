Largo ambitieux pour son pôle entreprises et collectivités

(Boursier.com) — L 'offre dédiée aux entreprises et collectivités locales de Largo comptabilise plus de 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis son lancement fin 2020, soit plus de 6 000 appareils vendus. "Le succès de cette offre BtoB s'explique par la réponse qu'elle apporte aux enjeux de transformations sociétales et organisationnelles des entreprises et des collectivités locales", se félicite Largo.

Cette offre BtoB répond à deux tendances de fond : la volonté des organisations d'embarquer leurs employés vers des modes de consommation plus vertueux et plus durables et la hausse du nombre de lignes mobiles professionnelles suite à la démocratisation du télétravail.

Aujourd'hui de 7%, la part de Largo Business dans le CA de Largo devrait atteindre les 15% sur les prochaines années.