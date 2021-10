Largo accuse 2,2 ME de perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires réalisé par Largo au cours du 1er semestre 2021 s'établit à 6,2 millions d'euros, soit une augmentation de +63% par rapport au 30 juin 2020. La croissance du chiffre d'affaires provient majoritairement des bonnes performances réalisées sur les ventes Retail, Opérateurs et B2B qui représentent 76% du chiffre d'affaires semestriel.

La marge brute progresse de +54% et s'élève à 757 kE. La marge brute après reconditionnement augmente sensiblement à 176 kE (+151%). Avec un coût unitaire de production abaissé suite à l'optimisation du process industriel, le taux de marge brute après reconditionnement s'améliore à 2,8% (1,8% au 1er semestre 2020).

L'Ebitda s'élève à -1,5 ME et le résultat d'exploitation à -1,9 ME (Respectivement -0,9 ME et -1,2 ME au 30 juin 2020). Cette perte d'exploitation est liée à la progression de la masse salariale (hors production) du fait de la structuration des équipes pour soutenir le développement futur.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 ME, le résultat net s'établit à -2,2 ME.

Au 30 juin 2021, la trésorerie de Largo s'établit à 13,8 ME. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société.