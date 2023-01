Largo : 21 ME de chiffre d'affaires en 2022; minore son objectif 2023 et suspend l'objectif 2025

(Boursier.com) — Largo a atteint son objectif annuel de chiffre d'affaires 2022 qui s'établit à 21 ME, en augmentation de +20% par rapport à 2021. Historiquement plus forte lors du dernier trimestre, l'activité a repris sa dynamique au cours du 4ème trimestre avec une forte croissance globale des ventes de +29%. En octobre dernier, Largo avait ajusté son objectif de chiffre d'affaires annuel entre 21 et 23 ME, contre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 MEUR.

Largo minore désormais son objectif de chiffre d'affaires 2023 et prévoit une croissance de l'ordre de +11% par rapport à l'exercice précédent et suspend par conséquent son objectif de rentabilité opérationnelle pour l'exercice en cours, tout en expliquant que "2023 sera une année charnière au cours de laquelle Largo focalisera ses efforts pour maximiser sa rentabilité".

La société suspend aussi ses objectifs financiers à horizon 2025, à savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 70 MEUR et une marge d'EBITDA de 7%.