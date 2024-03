Lanson BCC : une marge nette plus élevée

(Boursier.com) — Lanson-BCC a enregistré une baisse de ses volumes plus prononcée que celle de la profession, réalisant un chiffre d'affaires 2023 de 271,70 ME en retrait de -6,1%. En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est élevé à 266,4 ME, soit -5,8%.

Le recul s'établit en France à -5,4% dû principalement à la suppression chez Champagne Chanoine Frères d'une gamme trop peu valorisée et à -6,1% à l'export en raison de surstockages notamment aux USA et en Australie.

L'EBITDA passe de 57,99 ME à 67,06 ME, soit une progression de +15,6%. Cette évolution tient principalement à la croissance des prix moyens de vente et à l'amélioration des mix produits.

Le résultat opérationnel atteint 58,90 ME contre 55,86 ME en 2022, soit une progression de +5,4%.

Le résultat net s'élève à 36,74 ME contre 38,75 ME en publié en 2022 et 35,19 ME en données comparables retraitées des éléments non courants nets d'impôt de l'exercice précédent.

Le taux de marge nette s'établit en 2023 à 13,5% contre un taux de marge nette retraité de 12,2% en 2022.

Il convient toutefois de préciser que les résultats de l'exercice 2023 ne reflètent pas encore l'intégralité des effets de l'inflation du prix du raisin sur le coût des ventes, ni du financement de l'élevage des vins en cave.

Les capitaux propres part du Groupe se renforcent à 354,3 ME contre 324 ME à fin 2022, notamment sous l'effet de l'affectation en réserves de 83% du résultat net 2022.

La dette financière nette s'élève à 501,6 ME contre 466,9 ME à fin 2022.