Lanson-BCC : suppression du dividende

Lanson-BCC : suppression du dividende









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration du Groupe Lanson-BCC s'est réuni à nouveau le 1er avril 2020 afin de reconsidérer sa recommandation de versement de dividende, ainsi que les modalités de la tenue de son Assemblée générale.

Concernant le dividende, bien que sa précédente proposition d'un dividende de 0,25 euro par action ne représentait que 18% du résultat net 2019, le Conseil d'administration, suivant les recommandations du Gouvernement, a décidé de proposer à l'Assemblée générale sa suppression pure et simple. Il s'agit d'une décision exceptionnelle, jamais prise dans l'histoire du Groupe qui distribue en moyenne 20 à 23 % de son résultat. Elle marque l'engagement de long terme de ses actionnaires familiaux et leurs encouragements au management et aux équipes.

Ainsi, la décision du Conseil d'administration conduit à modifier le projet de troisième résolution portant sur "l'affectation du résultat de l'exercice 2019 et fixation du dividende", à supprimer la proposition de versement d'un dividende de 0,25 euro par action et à proposer d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice 2019 aux réserves.

Tenue de l'Assemblée générale à huis clos

Concernant la tenue de l'Assemblée générale, compte tenu des restrictions de circulation et des mesures de confinement en vigueur, le Conseil d'administration a décidé de maintenir l'Assemblée générale à la date prévue du 30 avril, mais à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, conformément à l'article 4 de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020.

Le Groupe incite ses actionnaires qui avaient prévu de se rendre à l'Assemblée générale à voter par correspondance ou à donner procuration au président de l'assemblée.

A cet effet, il les invite à utiliser les formulaires dédiés, disponibles le 9 avril prochain sur le site Internet de la société www.lanson-bcc.com dans l'espace "Assemblées Générales", et à privilégier l'envoi électronique à l'adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com.