Lanson BCC : soutenu...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lanson progresse de 0,4% à 25 euros tout rond ce lundi, alors que le chiffre d'affaires consolidé 2020 s'est élevé à 223,12 ME, soit un recul de 10,9%. Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint 13,42 ME, une évolution qui s'explique principalement par la baisse des volumes enregistrée sur la plupart des marchés et la forte hausse du prix du raisin sur ces 10 dernières années. Le résultat net est ressorti à 6,39 ME, soit un taux de marge nette de 2,9%.

La dette financière nette consolidée s'élève à 533 ME contre 544,4 ME à fin 2019. Considérant la résistance de l'activité passée et le retour progressif à un environnement plus normal, le broker Oddo BHF a revalorisé le groupe de champagne de 21 à 26 euros tout en restant 'neutre'.