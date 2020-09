Lanson-BCC : résultats semestriels dégradés

Lanson-BCC : résultats semestriels dégradés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Confronté à un chiffre d'affaires en recul de 6,7% au premier semestre 2020, le groupe de maisons de champagne Lanson-BCC a vu son résultat opérationnel s'établir à -1,57 ME contre +0,13 ME au premier semestre 2019. " A un effet volume pénalisant s'ajoutent un effet prix-mix globalement défavorable ainsi qu'une hausse du prix de revient des bouteilles commercialisées durant la période, principalement en raison de l'augmentation du prix du raisin ", explique le groupe. Le résultat net ressort à -2,57 ME contre -1,18 ME au premier semestre 2019.

La dette financière nette s'élève à 545,21 ME contre 547,18 ME au 30 juin 2019. Elle concerne à 88 % le vieillissement d'un stock de vins de plus de 4,5 ans en moyenne, partie intégrante du processus d'élaboration qualitative des vins de Champagne. Lanson-BCC précise que la baisse de près de 22% du rendement de la vendange 2020 (8.000 Kgs / ha contre 10.200 Kgs / ha en 2019), même si elle affectera la rentabilité des vignobles, permettra une adaptation progressive des stocks du groupe à ses besoins à venir.

En raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de Champagne et des incertitudes sanitaires, Lanson-BCC souligne que ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice. En l'absence de visibilité sur la fin de l'année, le groupe ne publie pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice mais rappelle que le poids du dernier trimestre de l'année civile représente historiquement près de 50% des ventes.