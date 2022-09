Lanson-BCC : résultats salués !

(Boursier.com) — Dans des volumes limités compte tenu de la taille du flottant, Lanson-BCC grimpe de 5,7% à 31,6 euros au lendemain de son point semestriel. Le spécialiste du champagne a réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un résultat opérationnel de 15,08 ME, contre 8,57 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires consolidé de 115,02 ME, en progression de 16%.

En raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de Champagne, les résultats du premier semestre 2022 ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice, rappelle le groupe, soulignant qu'en l'absence de visibilité sur la fin de l'année, il ne publie pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice. La très belle vendange 2022 en cours, abondante et qualitative, devrait permettre des développements en volume à moyen terme, souligne toutefois le management.

Sur la base de ces résultats supérieurs à ses attentes, Oddo BHF rehausse ses prévisions de BPA 2022 et 2023 de respectivement 14% et 3%. L'évolution du mix prix devrait rester favorable au second semestre alors que certaines qualités vont rester sous allocation. Le marché du champagne reste dynamique à ce stade en particulier à l'international. L'analyste opte pour plus de prudence sur 2023 en raison de l'incertitude sur l'évolution du climat économique (risque de récession). La vendange est d'abondante et qualitative. Le groupe s'attend à une hausse du prix du raisin de 10% qui devrait être modérée par des hausses de prix et une légère dégradation de son gearing en 2023. Au final, le broker maintient son avis 'surperformance' alors que les fondamentaux continuent de s'améliorer.