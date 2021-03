Lanson BCC : repli de 36,8% du résultat net

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2020 de Lanson BCC s'élève à 223,12 ME, soit -10,9%.

Le résultat opérationnel (EBIT) atteint 13,42 ME contre 17,63 ME, soit -23,9%. Cette évolution s'explique principalement par la baisse des volumes enregistrée sur la plupart des marchés et la forte hausse du prix du raisin sur ces 10 dernières années.

Le résultat net s'élève à 6,39 ME, -36,8%, soit un taux de marge nette de 2,9%.

La dette financière nette consolidée s'élève à 533 ME contre 544,4 ME à fin 2019

Tenant compte de l'absence de dividende versé en 2020 et de sa confiance dans l'avenir, le Conseil d'Administration soumettra au vote de l'Assemblée Générale du 29 avril 2021 le versement, le 4 mai 2021, d'un dividende de 0,20 Euro par action...