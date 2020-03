Lanson-BCC : repli de 20% du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2019 de Lanson-BCC s'élève à 250,29 ME, soit -9,8%.

Le résultat opérationnel (EBIT) atteint 17,63 ME contre 21,88 ME à -19,5%. Cette évolution s'explique principalement par la forte baisse des volumes enregistrée dans le secteur de Grande Distribution et par la poursuite de la hausse du prix du raisin.

Le résultat net s'élève à 10,11 ME, soit -20,3%.

La dette financière nette consolidée s'élève à 544,4 ME contre 521,7 ME à fin 2018.

Le Conseil d'Administration soumettra au vote de l'Assemblée Générale le versement, le 11 mai 2020, d'un dividende de 0,25 Eoro par action