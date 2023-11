Lanson-BCC : reclassement de la participation de FIAG Holding auprès des fondateurs

(Boursier.com) — Lanson-BCC confirme la reprise par les actionnaires fondateurs du Groupe du solde de la participation de la société FIAG Holding dans Lanson-BCC.

Conformément au contrat conclu le 15 mars 2023 avec FIAG Holding, les blocs familiaux Paillard, Boizel et Baijot ont procédé le 23 novembre au rachat du second bloc de 171.050 actions, représentant 2,53% du capital de Lanson-BCC, au prix unitaire de 36 euros pour un montant total de 6,2 ME.

Ce rachat a été finalisé ce 23 novembre.

Il est rappelé que le 1er bloc de 171.050 actions a été racheté au prix de 35 euros en date du 24 mars, à raison de 60.000 actions par Lanson-BCC et de 111.050 par les blocs familiaux Paillard, Boizel et Baijot.

A l'issue du rachat du second bloc, les actionnaires fondateurs du groupe détiennent désormais 90,8% du capital et 92,4% des droits de vote de la société. Les actions auto-détenues représentent 1,8% du capital.

Les actionnaires fondateurs "remercient FIAG Holding pour son soutien au cours des 7 dernières années".