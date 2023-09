Lanson-BCC : progresse après les comptes

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Lanson-BCC avance de 1,4% à 35,9 euros après son point semestriel. Malgré des revenus en repli, le groupe est parvenu à faire progresser ses résultats sur les six premiers mois de l'année. Comme à l'accoutumée, le management n'a pas fourni de guidance annuelle. Le groupe indique qu'en raison de la saisonnalité du champagne, des incertitudes économiques et le manque de visibilité sur le reste de l'année, les résultats semestriels ne peuvent être extrapolés sur le reste de l'année. Il note néanmoins que la belle vendange 2023 en-cours venant renforcer celle de 2022 devrait permettre une reprise des volumes à moyen terme.

Oddo BHF salue la bonne progression de la rentabilité, permettant de pondérer l'augmentation du coût de l'endettement financier qui devrait se poursuivre. L'analyste rehausse sa prévision de ROC 2023 de 9% à 56,7 ME pour un CA abaissé de 2% à 293,8 ME (+1.6%). Il intègre un plus fort repli des volumes sur l'année compensé par les prix. La stratégie de valeur du groupe continue de délivrer. Le broker reste ainsi à 'surperformer' en visant 47 euros.