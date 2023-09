Lanson BCC : moins de volumes mais plus de résultat

(Boursier.com) — Sur le S1 2023, Lanson-BCC a enregistré une baisse de ses volumes plus importante que celle de la profession, du fait des surstockages au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Australie.

Le chiffre d'affaires consolidé de 109,07 ME est en retrait de -5,2% mais la politique de montée en gamme initiée en 2019 se poursuit avec résolution et permet l'amélioration du résultat indispensable à l'absorption des hausses de prix du raisin et des frais financiers.

Le résultat opérationnel (ROP) s'établit à 19,32 ME contre 15,08 ME au premier semestre 2022, qui incluait un produit non courant de 1,6 ME lié au dénouement favorable d'un ancien litige administratif.

Le résultat net s'établit à 11,57 ME contre 10,09 ME au premier semestre 2022.

En cette absence de visibilité sur la fin de l'année, Lanson BCC ne publie pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice.

La belle vendange 2023 en-cours venant renforcer celle de 2022 devrait permettre une reprise des volumes à moyen terme...