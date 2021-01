Lanson-BCC : les effets de la crise sanitaire se font sentir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Lanson-BCC enregistre pour l'exercice un chiffre d'affaires consolidé de 223,12 millions d'euros, soit un repli de -10,9% (250,29 ME en 2019). En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 219,74 ME, en recul de -10,7%.

Il est précisé que selon les premières estimations du CIVC, le marché global des vins de Champagne a diminué en volume de -17,7% en 2020 à 245 millions de bouteilles expédiées soit : en France -19,4%, en Europe -13,2% et -19% vers le reste du Monde.

Contrairement à l'exercice 2019, qui avait été favorable dans le secteur de la consommation hors domicile et difficile en grande distribution, en 2020, ce dernier secteur a mieux résisté. Les acteurs de la vente hors domicile, particulièrement la restauration, l'évènementiel et le 'duty free' ont subi le plus fort recul des ventes.

Les résultats 2020 seront publiés le jeudi 18 mars 2021, après bourse.