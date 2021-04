Lanson-BCC : le dividende au titre de l'exercice 2020 validé à 0,20 euro par action

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée Spéciale des détenteurs d'actions à droit de vote double et l'Assemblée Générale Mixte de Lanson-BCC se sont déroulées ce jour à huis clos. Toutes les résolutions ont été adoptées. L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2020, et a fixé le montant du dividende au titre de l'exercice 2020 à 0,20 euro par action. Sa mise en paiement sera effectuée le 4 mai 2021.

Les Assemblées ont également approuvé la suppression du droit de vote double des statuts de la société, assurant ainsi à tous les actionnaires l'application du principe "une action-une voix". Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement disponibles sur le site internet de la société.