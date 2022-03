Lanson BCC : forte remontée des profits

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2021 de Lanson BCC s'élève à 271,09 ME, soit +21,5%.

Le résultat opérationnel (EBIT) atteint 31,13 ME contre 13,42 ME en 2020 et 17,63 ME en 2019, soit une progression de 76,6% comparé à 2019. Cette évolution s'explique principalement par le dynamisme de sortie de crise sanitaire et l'évolution favorable de la marge nette de toutes les Maisons résultant de leur politique de valeur et de montée en gamme.

Le résultat net s'élève à 19,36 ME, vs 10,11 ME en 2019, +91,5%. La marge nette progresse pour s'établir à 7,1%, vs 2,9% en 2020 et 4% en 2019.

La dette financière nette consolidée est ramenée à 482 ME contre 533 ME à fin 2020.

La structure financière continue à s'améliorer, le gearing à 1,58 vs 1,82 en 2020, se situe à un niveau normal en Champagne en raison de l'importance du stock en vieillissement.

Compte tenu des résultats de l'exercice, le Conseil d'Administration proposera un dividende de 0,70 Euro par action représentant 25% du résultat net.