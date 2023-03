Lanson-BCC : doublement du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de Lanson-BCC s'élève à 289,23 ME à +6,7%.

L'EBITDA passe de 37,65 ME à 57,99 ME, soit une progression de +54%. Cette évolution tient principalement à la croissance des prix moyens de vente et à l'amélioration des mix.

Le résultat opérationnel courant atteint 50,24 ME contre 30,47 ME en 2021, soit une progression de +64,9% comparé à 2021. Le ratio ROC/CA s'établit à 17,4%, en progression de +6,2 pts.

Le résultat net s'élève à 38,75 ME contre 19,36 ME en 2021, soit +100,2%. Le taux de marge nette progresse également pour s'établir à 13,4% contre 7,1% en 2021.

La dette financière nette consolidée est ramenée à 466,9 ME contre 481,9 ME à fin 2021.

La solidité de la structure financière du Groupe est confortée, le gearing à 1,42 contre 1,58 en 2021, se situe à un niveau normal en Champagne en raison de l'importance du stock en vieillissement.

Compte tenu des résultats de l'exercice, le Conseil d'Administration proposera au vote de l'Assemblée Générale du 12 mai 2023 le versement, le 19 mai 2023, d'un dividende de 1 Euro par action.