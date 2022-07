Lanson-BCC : Crédit Mutuel Equity reclasse sa participation à 33,05 euros l'action

(Boursier.com) — Lanson -BCC et les actionnaires fondateurs du Groupe ont procédé, le 4 juillet, au rachat de l'intégralité de la participation de Crédit Mutuel Equity dans Lanson-BCC, soit 335.500 actions au prix unitaire de 33,05 euros, représentant 4,72% du capital de la société.

Cette opération de rachat résulte de l'exercice de la Promesse du 18 juillet 2013, prorogée par avenant du 15 mai 2019. Elle se décompose en :

- 302.571 actions rachetées par Lanson-BCC au prix unitaire de 33,05 euros, soit un montant de 10 ME. Ce rachat s'effectue dans le cadre du programme de rachat d'actions et portant sur 10% du capital. Ces actions sont destinées à être annulées dans un délai maximal de 24 mois.

- 32.929 actions reprises par les blocs familiaux Paillard, Boizel et Baijot au prix unitaire de 33,05 euros pour un montant total de 1,1 ME.

Lanson-BCC remercie "chaleureusement Crédit Mutuel Equity pour son accompagnement et son engagement au cours de ces 9 dernières années, et conserve des relations de premier plan avec le CIC, qui restera un partenaire durable des Maisons du Groupe dans la poursuite de leur développement".