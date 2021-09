Lanson-BCC : comptes bien reçus

(Boursier.com) — Lanson BCC monte de 0,4% ce vendredi à 27,30 euros, alors que le chiffre d'affaires du premier semestre de 99,11 ME, a progressé de 33,7% par rapport à celui de 2020 et de 24,7% par rapport au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel (ROP) s'est établi à 8,57 ME, contre -1,44 ME au premier semestre 2020. Cette évolution tient à la croissance des volumes, ainsi qu'à des effets prix positifs indispensables pour absorber la hausse du prix de revient des vins commercialisés durant la période.

Le résultat net ressort à 4,71 ME, contre -2,57 ME au premier semestre 2020.

Les capitaux propres se renforcent à 291,69 ME contre 281,80 ME au 30 juin 2020. La dette financière nette consolidée s'élève à 519,18 ME contre 545,21 ME au 30 juin 2020.

En raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de Champagne, ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice. La société rappelle qu'habituellement environ un tiers des ventes sont réalisées au cours du premier semestre, lequel supporte la moitié des charges fixes. Toutefois, cette proportion pourrait ne pas se vérifier cette année en raison tant du caractère en partie exceptionnel de la reprise des expéditions sur le premier semestre, que de la persistance des incertitudes sanitaires et économiques mondiales. En l'absence de visibilité sur la fin de l'année, Lanson-BCC ne publie donc pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice.

Parmi les avis de brokers, Oddo BHF a remonté le curseur sur le dossier de 26 à 28 euros tout en restant 'neutre'.