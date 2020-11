Lancement du Club des actionnaires de BIO-UV

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bio -UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, est heureux d'annoncer le lancement de son Club des actionnaires.

Gratuit et ouvert à tous, à partir d'une action détenue, ce Club des actionnaires a pour ambition de favoriser une meilleure connaissance de BIO-UV, de son activité et de sa stratégie, et de renforcer les relations entre la société et ses 7.500 actionnaires à travers un dialogue plus direct...

Les membres du Club des actionnaires de BIO-UV pourront :

?Recevoir par email l'information financière de Bio-UV en temps réel : communiqués de presse, lettres aux actionnaires, rapports annuels et semestriels, etc.

?Recevoir par email l'ensemble de la documentation relative aux assemblées générales.

?Rencontrer les dirigeants de la société, à l'occasion de réunions d'informations (assemblée générale annuelle, réunion actionnaires réservées aux membres du Club des actionnaires, etc) destinées à les informer sur l'actualité de la société, ses résultats, ses perspectives de développement.

?Être conviés à des événements privilégiés (visite de site, démonstrations, etc).