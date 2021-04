Lancement du Club Actionnaires de Damartex

Lancement du Club Actionnaires de Damartex









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Damartex annonce le lancement de son Club Actionnaires, gratuit et ouvert à l'ensemble des actionnaires individuels du Groupe, détenant a minima une action.

Ce Club a pour objectif de renforcer les liens et d'offrir un dialogue direct avec l'ensemble des actionnaires individuels de Damartex, tout en les associant de plus près au déploiement du plan de transformation - "Transform To Accelerate 2.0" -, à la stratégie et à la croissance du Groupe.

L'adhésion au club sera également l'opportunité pour les membres de bénéficier d'avantages exclusifs et de participer à des évènements privilégiés tout au long de l'année : webinar, lettre d'information, visite de sites, etc...