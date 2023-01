Lam Research supprime 1.300 emplois

(Boursier.com) — Lam Research, l'équipementier américain de production de semi-conducteurs, a dépassé les attentes sur le trimestre clos, mais les prévisions ressortent faibles. Le groupe annonce par ailleurs une réduction des effectifs de 7%, supprimant 1.300 postes. Le groupe californien se montre en effet prudent compte tenu de la décrue attendue de son marché. Sur le trimestre de décembre, les revenus ont été de 5,28 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 10,71$. Le consensus était de 9,9$ de bpa ajusté et un peu plus de 5 milliards de recettes. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 8,53$ et les revenus étaient de 4,2 milliards. Pour 2023, Lam table sur des revenus affectés de 2 à 2,5 milliards de dollars par les restrictions gouvernementales US sur les livraisons de technologies à la Chine.