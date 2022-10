Lam Research rehausse ses prévisions

(Boursier.com) — Lam Research, l'équipementier américain de production de semi-conducteurs, a dépassé les attentes sur le trimestre clos et rehaussé ses estimations, avec l'amélioration des conditions d'approvisionnement. Néanmoins, il prévient également que les restrictions de l'administration américaine sur les produits chinois pourraient affecter ses revenus à hauteur de 2 à 2,5 milliards de dollars en 2023. Lam a quoi qu'il en soit battu le consensus pour le premier trimestre fiscal, et table pour son deuxième trimestre, sur des revenus allant de 4,8 à 5,4 milliards de dollars, soit, en milieu de fourchette, un niveau plus élevé que le consensus qui était de 4,9 milliards. Le bpa ajusté est anticipé proche de 10$. Sur son premier trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 10,42$, contre 8,4$ un an avant et 9,5$ de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 5,07 milliards de dollars sur la période close en septembre, 4% de mieux que le consensus, contre 4,3 milliards de dollars un an avant.