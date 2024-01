Lam Research : bonne nouvelle pour les "semis" ?

(Boursier.com) — Lam Research, l'équipementier américain de production de semi-conducteurs, a dévoilé pour son quatrième trimestre clos fin décembre 2023 des revenus de 3,76 milliards de dollars, en augmentation de 8% en comparaison du trimestre antérieur. La marge brute ajustée a baissé légèrement en séquentiel, par rapport au précédent trimestre, à 47,6%. La marge opérationnelle ajustée a été de 30%. Le bénéfice ajusté par action a représenté 7,52$, en augmentation de 10% séquentiellement. Le consensus était d'environ 3,7 milliards de revenus pour 7,1$ de bénéfice ajusté par action. Sur le trimestre clos fin mars 2024, les revenus sont attendus à 3,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars. La marge brute ajustée est espérée proche de 48% et la marge opérationnelle à environ 29,5%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé à 7,25$, plus ou moins 75 cents.