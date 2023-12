Lagardère : Yannick Bolloré a intégré le Conseil d'Administration de Lagardère SA

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Lagardère SA a décidé, à l'unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE, de coopter Monsieur Yannick Bolloré en qualité d'administrateur de Lagardère SA, en remplacement de Monsieur René Ricol, qui a souhaité remettre sa démission suite à la finalisation du rapprochement entre les groupes Lagardère et Vivendi. La cooptation de Monsieur Yannick Bolloré, effective depuis le 8 décembre 2023, sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale du 25 avril 2024.

L'ensemble des membres du Conseil se réjouit de l'arrivée de Monsieur Yannick Bolloré, dont l'expérience, l'expertise

et la connaissance fine des métiers du Groupe sont autant d'atouts pour le Conseil d'Administration et plus largement

pour le groupe Lagardère.

Yannick Bolloré conserve ses mandats de Président du Conseil de Surveillance de Vivendi SE, leader mondial dans les contenus, les médias et la communication et actionnaire de contrôle du groupe Lagardère, ainsi que de Président-Directeur Général du Groupe Havas, l'un des plus grands groupes de communication au monde, dont il a fait l'acteur le plus intégré et le plus avancé de l'industrie.

Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA a déclaré : "L'arrivée de Yannick Bolloré au Conseil d'Administration est une excellente nouvelle pour Lagardère. Il apportera au Groupe son expérience des médias, son savoir-faire exceptionnel dans la transformation des entreprises ainsi que sa connaissance unique des marques. La nomination de Yannick renforce également l'implication de notre actionnaire de référence, un groupe familial français dont nous partageons la culture et les valeurs et qui nous apporte force et pérennité pour mener à bien notre stratégie de long terme. Je tiens bien sûr également à remercier René Ricol pour sa contribution remarquable aux travaux du Conseil, avec rigueur, implication et indépendance, tout au long de son mandat."

Yannick Bolloré a déclaré : " Je suis honoré de rejoindre le Conseil d'Administration de Lagardère SA et ravi de pouvoir enfin débuter une collaboration fructueuse pour accompagner le Groupe dans son ambitieux projet de développement et de transformation de ses métiers. Le rapprochement de nos deux groupes est une chance, qui nous propulse vers l'avenir et de nouveaux sommets. Ensemble, nous renforcerons notre rayonnement international dans les domaines de la création, du contenu et de la distribution."