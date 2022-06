Lagardère : "vous devriez être fiers de Vincent Bolloré", affirme Arnaud Lagardère

(Boursier.com) — Arnaud Lagardère n'a pas peur de voir le nom de son groupe disparaître. Interrogé par Tristan Waleckx pour le magazine "Complément d'enquête" diffusé ce jeudi soir à 23 heures sur France 2, le dirigeant déclare que "si le nom Lagardère doit disparaître au profit d'un nom comme celui de Vincent Bolloré, j'en serais plutôt heureux... Ça ne me dérangerait pas. Et ça ne dérangerait pas mon père non plus". Et ce alors que Vivendi (Bolloré) détient désormais la majorité du capital de Lagardère après le succès de son OPA.

Dans cet entretien dont les propos sont repris par 'Le Parisien', Arnaud Lagardère vante les qualités de Vincent Bolloré : "un capitaine d'industrie formidable" ... "l'intégrité du groupe est assurée par Vincent Bolloré".

"Je trouve qu'il y a entre mon père et Vincent Bolloré beaucoup de similitudes sur la forme et sur le fond, confie-t-il encore. Ce sont deux personnes extrêmement joviales, empathiques, absolument pas anxiogènes. Et puis, ce sont aussi des personnes extrêmement travailleuses, très exigeantes. Et enfin ce sont des personnes libres", ajoute encore Arnaud Lagardère.