Lagardère : voit rouge

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère perd 2,5% à 19,5 euros en début d'après-midi à Paris. Les investisseurs continuent à refaire leurs calculs sur le dossier après que le groupe eut annoncé la prochaine cession de Lagardère Sports dans le cadre d'une opération valorisant sa filiale environ 110 millions d'euros. Un montant nettement moindre que celui évoqué il y a quelques mois dans les médias. Le Financial Times avait notamment parlé de discussions très avancées avec Wasserman Media Group et une opération comprise entre 250 à 300 M$... Compte tenu des sommes investies dans cette activité, Lagardère va par ailleurs enregistrer une dépréciation comprise entre 210 et 240 ME.

Suite à cette annonce, la SocGen maintient son conseil 'conserver' sur le groupe dirigé par Arnaud Lagardère mais réduit sa cible de 24,5 à 21,7 euros.