Lagardère : violent décrochage !

Lagardère : violent décrochage !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fin de semaine très compliquée pour Lagardère. Dans des volumes étoffés, le titre du groupe désormais recentré sur l'édition et le 'travel retail' plonge de 10% à 15,6 euros, portant son repli hebdomadaire à plus de 15%. Aucune information particulière ne semble expliquer cette violente chute si ce n'est les craintes globales sur l'évolution de la situation sanitaire et les inquiétudes pour l'économie, dont la reprise marque des signes d'essoufflement. Désormais dépendant du transport via son exposition aux aéroports et aux gares, le groupe souffre à l'image des compagnies aériennes ou des plateformes aéroportuaires.

Au cours des deux dernières séances, l'action avait déjà été chahutée, pénalisée par deux dégradations d'analystes.

La spéculation sur le dossier retombe également après plusieurs mois de rebondissements en lien avec l'évolution du capital et la montée au tour de table de Vivendi et du fonds Amber Capital, sans oublier la prise de participation dans la holding personnelle d'Arnaud Lagardère de Bernard Arnault via Financière Agache.