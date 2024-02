Lagardère : un résultat net ajusté de 252 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Lagardère en 2023 s'établit à 8.081 ME, soit une évolution de +14% vs 2022 en données comparables.

Le Résop s'établit à 520 ME en 2023 vs 438 ME en 2022, en forte progression de +82 ME.

Le Résop de Lagardère Publishing s'élève à 301 ME vs 302 ME en 2022 et celui de Lagardère Travel Retail à 245 ME vs 136 ME en 2022.

Le résultat avant charges financières et impôts s'établit à 434 ME en 2023, contre 320 ME en 2022, et inclut des éléments non récurrents / non opérationnels pour -85 ME.

Le résultat net ajusté part du Groupe ressort à 252 ME, contre 265 ME en 2022.

L'endettement net est en hausse à 2.099 ME au 31 décembre 2023, par rapport à un montant de 1.713 ME au 31 décembre 2022, notamment en raison des acquisitions.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 25 avril 2024 la distribution d'un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2023 fixé à 0,65 Euro par action afin de prendre en compte la politique active d'investissement et de s'inscrire dans une démarche de réduction de l'endettement net.

Lagardère SA a reçu une offre d'achat concernant le titre Paris Match émanant du groupe LVMH.

Dans sa séance du 27 février 2024, le Conseil d'Administration a décidé d'entamer des discussions exclusives avec ce dernier.

Les instances représentatives du personnel seraient consultées sur ce projet de cession en temps opportun.

Dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, Lagardère demeure confiant dans sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats, grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes, et à la présence

géographique diversifiée de ses deux principales branches.

Malgré des marchés moins porteurs et des tensions sur les coûts, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances similaires à celles de 2023.

Avec un trafic aérien mondial soutenu, en dépit des tensions géopolitiques et des incertitudes quant à la reprise du tourisme chinois à l'international, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, notamment grâce à ses initiatives d'optimisation opérationnelle.