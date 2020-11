Lagardère : troisième séance de repli

Lagardère : troisième séance de repli









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lagardère aligne une troisième séance consécutive dans le rouge en cette fin de semaine, en repli de 0,7% à 19 euros. Alors qu'Arnaud Lagardère a indiqué hier qu'"il n'y a pas de négociations sur une quelconque cession du groupe, pas de négociations sur un quelconque changement de la structure en commandite", en réponse à plusieurs articles de presse évoquant une éventuelle cession des activités internationales d'Hachette, la SocGen a dégradé le titre à 'conserver' avec 19,5 euros dans le viseur.

Oddo BHF a de son côté réitéré son opinion 'alléger' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 15 euros. Le momentum reste difficile et le courtier ne perçoit toujours pas d'issue spéculative sur le titre. Le plus probable reste que la structure reste inchangée et que Groupe Arnault accroisse progressivement son exposition à Lagardère SCA. Ce qui pourrait passer par l'acquisition de la part du Qatar (13% du capital) par le concert et donc la sécurisation d'une minorité de blocage. La déclaration de M. Lagardère tend à valider l'hypothèse d'un statu quo...

Lagardère a fait état hier matin d'une chute de 38% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,19 milliard d'euros, plombé par le plongeon de l'activité de ses boutiques d'aéroport en raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.