Lagardère Travel Retail France signe un partenariat exclusif avec Thierry Marx

"Depuis près de 40 ans, la marque RELAIS H dédiée au milieu hospitalier français, a su gagner le coeur du personnel hospitalier et devenir un acteur incontournable, grâce à un réseau de plus de 230 établissements répartis sur toute la France" commente le groupe. "L'idée innovante était de proposer un nouveau concept, un lieu unique, avec une offre complète associant restauration, boutique et services de proximité"...

Conscients des mutations de l'univers hospitalier, de l'évolution des lieux de commerce et des nouvelles attentes des consommateurs, Lagardère Travel Retail France a souhaité proposer un nouveau concept et une nouvelle identité de marque pour ses magasins RELAIS H, avec pour ambition d'offrir un lieu de vie animé, chaleureux et engagé au sein des villes hospitalières de demain !

Ainsi est né en 2021, "Relais H, place aux envies", un nouvel espace pensé pour s'adapter aux futurs défis du monde hospitalier, pour accompagner les consommateurs avec expertise, bienveillance et responsabilité. Un concept qui porte des valeurs fortes et contribue à transformer notre façon de consommer, afin d'être une étape privilégiée pour tous les publics hospitaliers, en tenant compte des contraintes exigeantes que ce milieu impose, et proposer un nouveau lieu de vie plus respectueux de nos envies...

Pour répondre à toutes les envies, ce nouveau Relais H propose des produits sains, frais ou gourmands, issus pour partie de circuits courts, avec une offre renouvelée au fil des saisons et préparée sur place.

Relais H propose près de 30 recettes dans sa gamme de sandwichs : Du toasté au Wrap chaud ou froid, en passant par le Club Sandwich "maison", les petits Viennois, ou le classique sandwich baguette, décliné en version farine Label Rouge ou céréales.

Aussi, une nouvelle carte prémium de Sandwichs Gourmets arrive avec les beaux jours, avec de nouvelles recettes printanières et estivales à l'honneur dans les vitrines, des produits de saison, de qualité et d'appellation, aux assaisonnements originaux minutieusement sélectionnés et mis à l'honneur. Il ne manquait plus qu'une exclusivité imaginée par un grand Chef : Un partenariat inédit et exclusif avec un sandwich signature par le Chef Thierry Marx !