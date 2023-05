Lagardère Travel Retail France : du nouveau à Marseille !

(Boursier.com) — Lagardère Travel Retail France remporte les deux appels d'offres Travel Essentials & Duty Free, ainsi qu'un restaurant de 500m(2) stratégiquement situé en zone publique au coeur du bâtiment central de l'aéroport de Marseille Provence.

Présent depuis plus de 30 ans à l'aéroport de Marseille Provence, Lagardère Travel Retail France opérait déjà plusieurs magasins RELAY, marque leader sur le segment du Travel Essentials, ainsi que des boutiques Aélia Duty Free en Core Business et Mode & Accessoires.

La compétition organisée par l'aéroport de Marseille Provence portait sur des contrats importants, d'une durée de 8 ans sur les activités Travel Essentials & Duty Free et de 10 ans pour l'unité de Restauration. Le projet s'inscrit dans la refonte globale du Terminal 1 de l'aéroport, avec notamment une centralisation des flux de voyageurs vers un filtrage unique pour la zone réservée. L'aéroport de Marseille Provence, qui a fêté ses 100 ans en 2022, est le deuxième aéroport régional en France, avec 9,1 millions de passagers en 2022.

Les voyageurs découvriront sur le Terminal 1 dès la sortie des PIF, une boutique traversante de plus de 1.000 m(2) optimisant la circulation des passagers et leur permettant de découvrir les segments de l'offre Duty Free Parfums & Cosmétiques, Gastronomie & Confiserie, Alcools/Tabac.

Dans la nouvelle zone commerciale qui s'ouvre à la sortie de la grande boutique traversante, Lagardère Travel Retail France proposera un nouvel univers Mode multimarques, qui s'exprimera sur plus de 140m(2).

Enfin, dans la zone extra Schengen, une dernière grande surface de Core Duty Free permettra aux voyageurs de compléter leurs achats...