Lagardère Travel Retail France : 3ème boutique FNAC sur le réseau RATP

(Boursier.com) — Lagardère Travel Retail France poursuit le développement de ses activités en Ile-de-France, avec l'ouverture de la 3ème boutique Fnac sur le réseau RATP. Fréquentée quotidiennement par plus de 450.000 voyageurs, la gare RER de Paris la Défense est devenue un centre de vie pour bon nombre de voyageurs du quotidien, de familles et de touristes. Dorénavant, ils profiteront d'un nouvel espace de 250 m(2) dédié à la culture et à l'innovation Tech, dans un format "Travel" adapté à cette clientèle spécifique.

Une offre adaptée aux franciliens, avec le meilleur des tendances du high tech, du son et de la téléphonie ; et où la lecture trouve toute sa place, autour des nouveautés, Best Sellers et coups de coeur des conseillers Fnac.

Toujours avec la même volonté de faciliter la vie quotidienne des voyageurs, les services sont également à l'honneur : Click & Collect, catalogue presque illimité des références FnacShop, service Wefix de protection d'écran de smartphone ou encore caisses en libre-service, tout est mis en oeuvre pour gagner du temps simplement. Ces services sont proposés par une équipe dynamique de conseillers, qui accueille et accompagne les clients 7 jours/7...