Lagardère Travel Retail a finalisé l'acquisition de Tastes on the Fly

(Boursier.com) — Lagardère SA annonce que Lagardère Travel Retail a finalisé ce jour l'acquisition de Tastes on the Fly, acteur primé de la restauration en Amérique du Nord. Annoncée le 6 septembre, cette acquisition confirme l'ambition de Lagardère Travel Retail de consolider sa position de leader sur le segment Foodservice dans les aéroports de la région.

Avec l'intégration de Tastes on the Fly, Paradies Lagardère, la division nord-américaine de Lagardère Travel Retail, renforce sa position en tant que deuxième plus grand acteur de l'industrie nord-américaine du Travel Retail et du Foodservice, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard de dollars.

En capitalisant sur la complémentarité des implantations et des concepts des deux groupes, cette opération permettra de réaliser des synergies commerciales et financières sur le marché nord américain, qui offre des perspectives de croissance prometteuses.

L'intégration des deux activités de Foodservice commencera immédiatement, sous la direction de Gregg Paradies, Président Directeur Général de Paradies Lagardère. Tastes on the Fly sera consolidé dans les comptes de Lagardère à compter de ce jour