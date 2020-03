Lagardère : suspend son objectif 2020 et diminue le dividende

(Boursier.com) — Lagardère suspend la guidance annoncée le 27 février 2020 et en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire. Fin février, le groupe avait communiqué sur un objectif de progression du Résop comprise entre + 4 % et + 6 % à change constant, hors acquisition de IDF et hors impact de l'épidémie de Covid-19.

Dans le contexte actuel, la Gérance, après avoir recueilli l'avis favorable du Conseil de Surveillance, a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à l'Assemblée Générale des actionnaires du 5 mai pour en réduire le montant de 1,30 Euro à 1 Euro par action et retirer l'option de paiement en actions.

Fin février, le groupe ressentait les effets de la crise sur l'activité de la branche Lagardère Travel Retail, principalement en Asie Pacifique et sur les hubs internationaux. Les effets de l'épidémie se sont depuis étendus aux autres opérations de la branche Lagardère Travel Retail et, à un degré moindre, à l'ensemble des autres activités du Groupe, compte tenu de la propagation rapide de l'épidémie et des mesures gouvernementales de fermeture et de confinement prises dans les nombreux pays dans lesquels le Groupe opère.